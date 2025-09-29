Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, l'Inter affronterà lo Slavia Praga martedì sera al Meazza, alle 21.00. Sarà la prima in casa nel torneo continentale, che i nerazzurri affrontano avendo già in cascina i tre punti della trasferta di Amsterdam. " A me le prestazioni sono sempre piaciute - dice Cristian Chivu alla vigilia - Ultimamente abbiamo dato continuità anche ai risultati, ma dobbiamo pensare alla prossima perché le insidie non mancano. In Champions nessuna partita è facile e noi non possiamo guardare troppo avanti. Stiamo coi piedi per terra, senza andare troppo in là". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torna la Champions League: Inter-Slavia Praga a San Siro. E Dimarco punge Inzaghi