All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Già nella prima giornata la Champions League ci ha regalato grandi emozioni: martedì 30 settembre si torna in campo per la seconda. In gara ci sono 36 squadre che per i prossimi otto mesi e mezzo, fino alla finale del 30 maggio 2026 a Budapest, giocheranno 203 partite. Il programma delle italiane nella seconda giornata. La prima squadra italiana a scendere in campo nella seconda giornata sarà l'Atalanta, che alle 18. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Torna la Champions League e noi siamo già tutti davanti alla tv