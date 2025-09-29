Torna la 110 R di Skoda La nuova concept elettrica è un richiamo all' iconica coupé

Nel programma "Icons Net a Makeover" di Skoda, non poteva mancare la 110 R, coupé prodotta fra gli anni Settanta e Ottanta. 🔗 Leggi su Dday.it

torna 110 r skodaGli anni Settanta chiamano, Skoda risponde: vale davvero la pena produrre questa 110 R - Peccato che, a differenza della versione storica, questa Skoda 110 R non abbia alcuna chance concreta di approdare alla catena di montaggio. motorisumotori.it scrive

torna 110 r skodaLa 110 R rinasce elettrica (e solo digitale) - La Skoda ha sviluppato un progetto digitale per riportare nel mondo di oggi la sportiva 110 R attraverso l'attuale linguaggio Modern Solid. Scrive quattroruote.it

