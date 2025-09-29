Torna in Consiglio comunale l’odg per il riconoscimento dello Stato di Palestina | Basta ipocrisia restiamo umani

Chietitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà discusso lunedì 29 settembre, in seconda convocazione, l’ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina presentato dal gruppo consiliare Liberi a Sinistra e sottoscritto da altri consiglieri del Consiglio comunale di Chieti.La proposta, che avrebbe dovuto essere trattata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

