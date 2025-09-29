torna il festival dei 5 colori e diventa itinerante tra roma reggio calabria new york e washington

Il Festival dei 5 Colori, promosso dalla Fondazione Pancrazio, in collaborazione con il Ministero dello Sport e ideato da Maria Teresa Carpino, cresce e diventa internazionale. Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, l'iniziativa approda quest'anno non solo a Roma e Reggio Calabria, ma varca l'oceano per raggiungere anche New York e Washington, con l'obiettivo di promuovere la salute, lo sport e la convivialità attraverso il linguaggio universale della Dieta Mediterranea, patrimonio UNESCO. Rosso, verde, bianco, arancione e viola: i cinque colori che non dovrebbero mai mancare a tavola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

