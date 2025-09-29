Torna Epicentrico la rassegna teatrale diffusa nella Bassa friulana

Il 2025 sarà un anno speciale per la Compagnia Brat. Con la quarta edizione di Epicentrico, la rassegna teatrale diffusa che ha già coinvolto centinaia di bambini, famiglie e spettatori di ogni età, nella Bassa friulana, la compagnia celebrerà anche il suo decimo anniversario di attività. A. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

