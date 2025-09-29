Torna Effetto notte il cineforum del Russell-Newton
Al Russell Newton di Scandicci torna la sesta edizione del cineforum, l’appuntamento con il cine-riflessione curato dall’Associazione culturale “Il banco degli scampoli”.Martedì 30 settembre 2025 alle ore 19.30 nell’Auditorium dell’istituto, si inaugura la nuova stagione di proiezioni con una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: torna - effetto
Dal 30 luglio torna Effetto Venezia: tanti eventi dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre
Effetto Garibaldi, dal 25 al 27 luglio torna la festa tra le vie del quartiere: il programma completo
Ilary Blasi torna bionda: per l’estate 2025 rilancia l’effetto shatush
L’effetto luminoso che incornicia il volto torna protagonista ma in chiave moderna - facebook.com Vai su Facebook
A #Gorizia torna #GustidiFrontiera con edizione da record: oltre 400 stand da 50 Paesi. In estate +30% di presenze con effetto #GO2025. Un grande evento che unisce culture e sapori, proiettando la città al centro del turismo europeo. così @SergioBini68 htt - X Vai su X