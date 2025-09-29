Torna Blanca su Rai 1 e cambia tutto | perdita paura e un nuovo amore Cosa aspettarci dalla nuova stagione

Oggi, lunedì 29 settembre, alle 21.30 su Rai 1, prende il via la terza stagione di Blanca, la serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Nicola Abbatangelo. Maria Chiara Giannetta è di nuovo davanti alla camera nei panni della giovane consulente cieca che aveva già conquistato il pubblico con il suo coraggio e la sua capacità unica di trasformare la sua condizione in forza. Ma questa volta la vedremo in una versione mai vista: più fragile, in bilico tra paure mai confessate e lotte interiori. Leggi anche: “La forza di una donna”, perché conviene accendere qualche minuto prima: cosa succede alla serie Leggi anche: “Vita da Carlo”, quando vedremo la quarta e ultima stagione: le anticipazioni Una Blanca diversa: luci, ombre e vulnerabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Torna Blanca su Rai 1 e cambia tutto: perdita, paura e un nuovo amore. Cosa aspettarci dalla nuova stagione

