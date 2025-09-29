Torna BiblioPlay | un pomeriggio di giochi e sfide tra le sale della biblioteca

Riminitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo dell’autunno, tornano anche i pomeriggi da passare tra amici, dadi e pedine. Per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, c'è un appuntamento da segnare in agenda: sabato 5 ottobre, dalle 16 alle 19, presso la Biblioteca comunale di Riccione, torna BiblioPlay, in collaborazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - biblioplay

torna biblioplay pomeriggio giochiTorna BiblioPlay: un pomeriggio di giochi e sfide in biblioteca a Riccione - Per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, c'è un appuntamento da segnare in agenda: sabato 5 ottobre, da ... Lo riporta newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Biblioplay Pomeriggio Giochi