Torna a casa e trova marito e figlia morti a Dublino sospetto omicidio-suicidio

Il ritrovamento dei corpi nell’abitazione di Finglas. La polizia di Finglas, Dublino, sta indagando sulla morte di un padre e della figlia di cinque anni come sospetto omicidio-suicidio. I corpi sono stati trovati sabato sera dalla madre nella loro abitazione di Heathfield Terrace. “Sabato verso le 20:00 o poco prima, la madre è tornata a casa dal lavoro nel commercio al dettaglio ed ha fatto questa orribile scoperta” – hanno riferito gli inquirenti. I defunti sono stati identificati come Krzysztof Daczkowski, 50 anni, e sua figlia Julia Daczkowsa. La piccola sarebbe morta per strangolamento, mentre il padre avrebbe presumibilmente tolto la vita a sé stesso dopo aver ucciso la figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Torna a casa e trova marito e figlia morti a Dublino, sospetto omicidio-suicidio

In questa notizia si parla di: torna - casa

Spider-Man torna in azione: foto di set rivelano la casa iconica di Homecoming

Lodovico Parravicini torna a casa: “Un onore suonare a Imola, il violino? Amore vero”

Torna a casa la bimba rapita a Cosenza

AAAAAAAAAH!!! Che partita, che serata, che vittoria!!! La Supercoppa Italiana torna a casa - facebook.com Vai su Facebook

Torna a casa da lavoro e trova morti marito e figlia di 6 anni: possibile omicidio-suicidio, choc a Dublino - Sabato sera, tornando a casa dal lavoro, una donna ha trovato i corpi senza vita di suo marito (50 anni) e sua figlia (6 anni) ... Da fanpage.it

Mamma torna a casa dopo il lavoro e trova il marito e la figlia di 5 anni morti: ipotesi omicidio-suicidio - È tornata a casa dopo il lavoro e ha scoperto i corpi senza vita del marito di 50 anni e della figlioletta di 5. msn.com scrive