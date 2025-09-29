Torna a casa da lavoro e trova morti marito e figlia di 6 anni | possibile omicidio-suicidio choc a Dublino

Sabato sera, tornando a casa dal lavoro, una donna ha trovato i corpi senza vita di suo marito (50 anni) e sua figlia (6 anni). Secondo i primi rilievi della polizia l'uomo avrebbe soffocato la bambina per poi suicidarsi. Ma si attendono i risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lascia la figlia di 9 anni in macchina, poi torna dopo 8 ore di lavoro e la trova morta - Nel pomeriggio di martedì scorso, in un parcheggio di uno stabilimento manifatturiero a Galena Park, in Texas, vicino a Houston, una madre di 36 anni ha volontariamente lasciato la figlia di 9 anni ... Lo riporta blitzquotidiano.it