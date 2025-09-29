Torino condannato a quattro anni e quattro mesi l’ex Pd Salvatore Gallo
È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione Salvatore Gallo, 84 anni, figura storica della politica torinese legata all’area del Partito Democratico. La sentenza è arrivata al termine del rito abbreviato nell’ambito del procedimento “ Echidna ”, che ha coinvolto complessivamente 18 imputati e indaga sulla presenza della ’ndrangheta nel Nord-Ovest. Pur non essendo accusato di reati di stampo mafioso, Gallo è stato riconosciuto colpevole di peculato e corruzione elettorale. Le indagini dei carabinieri avevano fatto emergere episodi come presunti favori in cambio di voti a sostegno di una candidata di sua fiducia alle elezioni comunali torinesi del 2021. 🔗 Leggi su Lettera43.it
