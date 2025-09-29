Top e Flop | Milan-Napoli il migliore e il peggiore azzurro in campo
Milan-Napoli – Prima sconfitta in campionato per gli azzurri che pagano a caro prezzo due amnesie difensive nel primo tempo. Milan-Napoli – Il Napoli esce . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: flop - milan
Il Milan dopo il flop Brown passa alla destra: Doué costa troppo e allora tutto su Pubill
MILAN-CREMONESE: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News
Flop Milan e bufera Allegri: “È un danno per la squadra”
? I Top e Flop di Milan-Napoli: Pulisic ingiocabile, Politano ci prova. Hojlund intrappolato - facebook.com Vai su Facebook
? I Top e Flop di #Milan-#Napoli: #Pulisic ingiocabile, #Politano ci prova. #Hojlund intrappolato - X Vai su X
Top e Flop: Milan-Napoli, il migliore e il peggiore azzurro in campo - Prima sconfitta in campionato per gli azzurri che pagano a caro prezzo due amnesie difensive nel primo tempo. forzazzurri.net scrive
VOTI fantacalcio Milan-Napoli: Pulisic devastante! Saelemaekers più di KDB, Estupinian horror - Voti fantacalcio Milan Napoli 5^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Come scrive fantamaster.it