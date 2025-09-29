Tony Khan celebra Toni Storm | È un’icona del wrestling e artefice del successo AEW nel 2025
Il presidente della AEW esalta la Timeless in vista del suo ritorno a Dynamite e svela i piani per un possibile rematch con Kris Statlander Il ritorno a Dynamite. Tony Khan, presidente della All Elite Wrestling, ha rilasciato un’intervista a Going Ringside in cui ha tessuto le lodi di Toni Storm, definendola un’icona del wrestling e attribuendole parte del merito per il successo che la AEW sta vivendo nel 2025. La Storm farà il suo ritorno sul ring questo mercoledì durante l’episodio di Dynamite. L’elogio di Khan alla presenza scenica di Toni Storm. Durante l’intervista, Khan ha espresso parole di grande ammirazione per la wrestler neozelandese: “Penso che sia un’icona, e credo che questa presenza iconica sia sempre stata dentro di lei. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: tony - khan
AEW: Aggiornamento di Tony Khan sulle condizioni di Adam Cole dopo AEW All In: Texas
Tony Khan: “Sono contento della partnership della AAA con la WWE, però con noi hanno fatto il doppio gioco”
ROH: PPV spostato per impegni personali del proprietario Tony Khan
AEW: Tony Khan presenta i nuovi titoli di coppia femminili (VIDEO) #AEW #TonyKhan - facebook.com Vai su Facebook
Santino Marella says TNA will be the number two promotion once they have a television deal: “We’re knocking on the door. You better look out because once we get that TV deal, we’re number two man. I know Tony Khan has lots of money, I get it, but the fans - X Vai su X
Tony Khan: Toni Storm vs Mercedes Mone rematch is “Main event caliber” - Tony Khan has compared a rematch between Toni Storm and TBS Champion Mercedes Mone to an “absolutely main event caliber match. Scrive msn.com
WWE may not be able to bring back current AEW star as Tony Khan would outbid them - Reports - As far as the talents go, the two promotions have been engaged in a bidding battle over the years. Riporta sportskeeda.com