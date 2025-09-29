Il presidente della AEW esalta la Timeless in vista del suo ritorno a Dynamite e svela i piani per un possibile rematch con Kris Statlander Il ritorno a Dynamite. Tony Khan, presidente della All Elite Wrestling, ha rilasciato un’intervista a Going Ringside in cui ha tessuto le lodi di Toni Storm, definendola un’icona del wrestling e attribuendole parte del merito per il successo che la AEW sta vivendo nel 2025. La Storm farà il suo ritorno sul ring questo mercoledì durante l’episodio di Dynamite. L’elogio di Khan alla presenza scenica di Toni Storm. Durante l’intervista, Khan ha espresso parole di grande ammirazione per la wrestler neozelandese: “Penso che sia un’icona, e credo che questa presenza iconica sia sempre stata dentro di lei. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Tony Khan celebra Toni Storm: “È un’icona del wrestling e artefice del successo AEW nel 2025”