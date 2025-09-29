Toni | Allegri è un allenatore intelligente Il Milan darà noia a tutti

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Toni ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, durante 'Cose Scomode', il podcast di 'Aura Sport'. Ecco il suo commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

toni allegri 232 un allenatore intelligente il milan dar224 noia a tutti

© Pianetamilan.it - Toni: “Allegri è un allenatore intelligente. Il Milan darà noia a tutti”

In questa notizia si parla di: toni - allegri

toni allegri 232 allenatoreToni: “Allegri allenatore intelligente, il Milan darà noia a tutti” - Durante la puntata del podcast di Aura Sport "Cose Scomode", Luca Toni ha parlato così di Massimiliano Allegri: "La cosa bella di Allegri &#232; che è un ... Secondo milannews.it

DIRETTA PRESENTAZIONE ALLEGRI MILAN/ “Dobbiamo divertirci con grinta. Difesa e continuità per vincere” - La diretta presentazione Allegri Milan in tv sarà coperta più precisamente in diretta streaming video dalla società rossonera tramite i propri cani e app ufficiali. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Toni Allegri 232 Allenatore