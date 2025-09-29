Tonali alla Juventus così arriva il via libera | mossa decisiva
La Juventus sta per lanciare un nuovo assalto a Sandro Tonali: ora la mossa bianconera può essere davvero decisiva. Il secondo pareggio consecutivo in campionato della Juventus ha già fatto scattare più di qualche mugugno tra i tifosi bianconeri. Tra le tante critiche mosse alla squadra di Igor Tudor spiccano soprattutto quelle rivolte ai centrocampisti: Koopmeiners continua a essere preso di mira dai fan juventini per le sue prestazioni poco convincenti, ma anche il resto della linea mediana è finora abbastanza deludente. In tanti avrebbero preferito un grosso colpo a centrocampo: ciò che pare mancare alla Juventus nella zona nevralgica del campo è infatti un giocatore di grande livello, in grado di dettare i tempi e innescare le manovre offensive. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: tonali - juventus
Riecco Tonali, blitz Juventus: la trattativa prende quota
Juventus, Sandro Tonali: il sogno della squadra per il centrocampo
Juventus, Tudor non si ferma a Conceicao: per i bookmaker resiste l’opzione Osimhen, a centrocampo ballottaggio Ederson-Tonali
La #Juventus proverà l'assalto a Sandro #Tonali la prossima estate ? Gazzetta dello Sport - facebook.com Vai su Facebook
Juventus , il sogno Tonali non è solo di Marchisio. Due strategie per un colpo a gennaio a centrocampo - X Vai su X
In estate la Juventus ha provato a prendere Tonali, ma servivano 100 milioni. A gennaio tentativo per Milinkovic Savic? Le ultime - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della ricerca della Juventus di un centrocampista. Lo riporta tuttojuve.com
Juve, sistemato l'attacco ora è il turno della mediana: Tonali il sogno bianconero - La Juventus ha dato un chiaro segnale di programmazione al proprio futuro, potenziando in maniera evidente il reparto offensivo. it.blastingnews.com scrive