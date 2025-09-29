Tomori | Siamo stati compatti tosti Vogliamo fare ancora meglio

Fikayo Tomori ha parlato nel post-partita di Milan-Napoli ai microfoni di TeleLombardia e Sportitalia. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomori: “Siamo stati compatti, tosti. Vogliamo fare ancora meglio”

In questa notizia si parla di: tomori - siamo

Milan, Tomori: “Siamo più solidi in fase difensiva. Mister Allegri…”

Milan, Tomori: “Allegri sempre chiaro con le istruzioni. Siamo più solidi”

#Tomori a DAZN: “Fase difensiva siamo più a 5, senza palla siamo 442. Il mister vuole che siamo più tranquilli nella fase difensiva”. #MilanBologna - X Vai su X

Siamo felici di partecipare alla VI edizione della campagna nazionale ` di Komen Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura. Durante il mese di ottobre, mese internazionale di sensibilizzazione - facebook.com Vai su Facebook

Tomori: “Siamo stati compatti, tosti. Vogliamo fare ancora meglio” - Napoli ai microfoni di TeleLombardia e Sportitalia. Lo riporta msn.com

Tomori: "Tosti e compatti: eravamo lì su tutti i duelli e contrasti" - 1 contro il Napoli, ha parlato in zona mista ai microfoni di TeleLombardia e Sportitalia. milannews.it scrive