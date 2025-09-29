Tomori cuore e compattezza | In dieci siamo rimasti uniti L’effetto Allegri? Restare concentrati

Nel corridoio che porta agli spogliatoi, Fikayo Tomori mostra la serenità di chi ha attraversato una notte vera. San Siro ha incoronato il Milan con un successo che pesa, costruito su un primo tempo autoritario e difeso con l’orgoglio di chi, in inferiorità numerica, non si scompone. “ Abbiamo fatto bene – racconta – soprattutto nella prima parte. Compatti, tosti, dentro ogni duello e contrasto. Anche in dieci siamo rimasti uniti e alla fine abbiamo vinto”. È il riassunto di una partita che ha chiesto gamba e testa, equilibrismo e sofferenza, e che i rossoneri hanno portato a casa restando corti e lucidi fino all’ultimo pallone. 🔗 Leggi su Milanzone.it

