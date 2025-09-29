Tomodachi Press lancia Masterpiece Card Series | cofanetti da collezione dedicati all’illustrazione

Tomodachi Press continua la sua missione di portare l’arte al grande pubblico mescolandola ai media più popolari: nasce così Masterpiece Card Series (MCS). Una collana di cofanetti da collezione che unisce illustrazione, storytelling e artigianato editoriale. Indice. Cos’è Masterpiece Card Series. Volume I: Gipi e la storia inedita di Walker. Cosa contiene ogni cofanetto MCS. Un nuovo modo di raccontare l’arte. Dove acquistare Masterpiece Card Series di Tomodachi Press. Conclusione. FAQ Masterpiece Card Series Tomodachi Press. Cos’è Masterpiece Card Series. La Masterpiece Card Series è composta da cofanetti esclusivi che racchiudono un set di 36 illustrazioni dedicate ogni volta a un autore e a un tema specifico. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

