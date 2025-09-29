Tommy Vee del Grande Fratello torna in tv | com’è oggi e che fine ha fatto

L’atmosfera che si respira in queste ore è quella di un autentico tuffo nel passato. Come annunciato sui social ufficiali, stasera tornerà Tommy Vee, dj e produttore musicale veneto che nel 2004 conquistò il pubblico con il suo carisma e con una storia d’amore che fece molto discutere, quella con Carolina Marconi. Il Grande Fratello, pronto ad accogliere i nuovi concorrenti nella Casa più spiata d’Italia, ha scelto di celebrare la propria storia richiamando un volto amatissimo della quarta edizione. Quella stagione del reality è rimasta impressa nella memoria degli spettatori non solo per i colpi di scena, ma anche per le storie che continuarono ben oltre il programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it