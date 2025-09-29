Tommaso Corocos Intesa Sanpaolo | Polo Wealth Management è un unicum nel mondo siamo leader in Italia con 909 mld€ della clientela ma ci aspettiamo un continuo incremento

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Responsible Wealth Management Diviosns di Intesa Sanpaolo ha evidenziato a Il Giornale d'Italia la forza del modello integrato: sinergie tra private banking, asset management e assicurazioni spingono la crescita patrimoniale Tommaso Corcos, Responsible Wealth Management Diviosns di Intesa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tommaso corocos intesa sanpaolo polo wealth management 232 un unicum nel mondo siamo leader in italia con 909 mld8364 della clientela ma ci aspettiamo un continuo incremento

© Ilgiornaleditalia.it - Tommaso Corocos (Intesa Sanpaolo): "Polo Wealth Management è un unicum nel mondo, siamo leader in Italia con 909 mld€ della clientela ma ci aspettiamo un continuo incremento"

In questa notizia si parla di: tommaso - corocos

tommaso corocos intesa sanpaoloIntesa Sanpaolo, nessuna pressione per espandere attività di asset management - Corcos - Le attività di asset management di Intesa Sanpaolo hanno raggiunto dimensioni apprezzabili. Da msn.com

tommaso corocos intesa sanpaoloIntesa: Corcos, noi al posto di Natixis con Generali? No operazioni sul tavolo - Abbiamo dimensione per navigare mari tempestosi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Tommaso Corocos Intesa Sanpaolo