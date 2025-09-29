GROSSETO "Se accendiamo il nostro motore della speranza, li travolgiamo e ne sono sicuro, è più forte di tutti i calcoli, sondaggi, forze consolidate e sciocchezze che ci raccontano". Si è presentato a Grosseto il candidato presidente per il centrodestra alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, Alessandro Tomasi. Tomamsi è l’attuale sindaco di Pistoia, 46 anni, e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Ad appoggiarlo, oltre al partito di Giorgia Meloni, gli alleati Lega, Forza Italia e Noi Moderati, a cui si aggiunge la lista civica "È ora! Tomasi Prsidente". Con lui ieri mattina in città erano presenti i candidati della coalizione: Simonetta Baccetti e Guendalina Amati di Fdi; il vice coordinatore di Forza Italia Alessandro Ulmi e il candidato alle regionali per Forza Italia Luca Agresti, Angela Amante per Noi Moderati e Andrea Vasellini per la Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tomasi, passaggio in città: "Infrastrutture idonee. E tratteniamo i giovani"