Roma, 29 settembre 2025 – Il salto di qualità, ma non con certezza la vittoria di Kiev, nella guerra in Ucraina potrebbe arrivare dalla fornitura di missili Tomahawk che gli Stati Uniti potrebbero fare avere a breve all'esercito di Volodymyr Zelensky. Tomahawk sì, Tomahawk no, tutto dipende dalle imprevedibili scelte del presidente Donald Trump che ultimamente è meno amico di Vladimir Putin. Il BGM-109 Tomahawk è un missile da crociera subsonico a lungo raggio che può percorrere fino a 3mila chilometri. Il Tomahawk negli anni è stato realizzato in numerose versioni e pensato per attacchi su vasta scala, come avvenne trent'anni fa, nella guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein e come è successo lo scorso giugno con la salva di ordigni lanciata contro un sito nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tomahwak sì o no, il missile Usa che può far svoltare l’Ucraina. Dalla Guerra fredda alle ultime (micidiali) generazioni

