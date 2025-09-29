Tom Holland aggiorna sul suo infortunio dal set di Spider-Man | Brand New Day

Tom Holland ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo l’infortunio sul set durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day, pubblicando sui social media sabato 27 settembre che “ si sente meglio e sta guarendo ”. Ricordiamo che Holland ha subito una lieve commozione cerebrale durante le riprese del film sui supereroi ed è stato brevemente ricoverato in ospedale, con la produzione interrotta per consentire alla star di riprendersi. Meno di una settimana dopo, Holland ha dunque pubblicato su Instagram i momenti salienti di un evento di The Brother’s Trust ( si può vedere qui il video ), un’organizzazione no profit gestita dai suoi genitori. 🔗 Leggi su Cinefilos.it