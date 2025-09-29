Tokyo Musetti si ritira nei quarti contro Tien
Roma, 29 settembre 2025 – Dopo l'approdo di Jannik Sinner in semifinale, è arrivato il ko di Lorenzo Musetti, sconfitto nei quarti di finale del "China Open", torneo Atp 500 in corso al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match contro lo statunitense Learner Tien, ieri vincitore contro Flavio Cobolli. Il carrarino ha chiesto un medical timeout sul 2-1 in favore di Tien nel secondo set, dopo un primo set vinto. Poi è rientrato in campo ma sul 3-0 per lo statunitense nel terzo set, il campione azzurro ha deciso di ritirarsi tra i fischi del pubblico, probabilmente a causa delle polemiche dopo le frasi offensive di Musetti verso i cinesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
