Tokyo Musetti si ritira nei quarti contro Tien

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 settembre 2025 – Dopo l'approdo di Jannik Sinner in semifinale, è arrivato il ko di Lorenzo Musetti, sconfitto nei quarti di finale del "China Open", torneo Atp 500 in corso al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match contro lo statunitense Learner Tien, ieri vincitore contro Flavio Cobolli. Il carrarino ha  chiesto un medical timeout sul 2-1 in favore di Tien nel secondo set, dopo un primo set vinto. Poi è rientrato in campo ma sul 3-0 per lo statunitense nel terzo set, il campione azzurro ha deciso di ritirarsi tra i fischi del pubblico, probabilmente a causa delle polemiche dopo le frasi offensive di Musetti verso i cinesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tokyo musetti si ritira nei quarti contro tien

© Sport.quotidiano.net - Tokyo, Musetti si ritira nei quarti contro Tien

In questa notizia si parla di: tokyo - musetti

Paolini in campo a Pechino, poi Musetti e Sonego: a Tokyo atteso Berrettini

Matteo Berrettini eliminato al secondo turno all'Atp di Tokyo: Ruud vince in 2 set, Musetti vince con Perricard

Tennis, Musetti e Cobolli vincono a Pechino. Berrettini eliminato a Tokyo

tokyo musetti ritira quartiTokyo: Musetti si ritira nei quarti contro Tien - ROMA, 29 SET – Un problema fisico ha costretto al ritiro Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Pechino, contro Learner Tien. Segnala lasicilia.it

tokyo musetti ritira quartiLorenzo Musetti si ritira ai quarti del torneo di Pechino: il carrarino vince un set ma alza bandiera bianca con Tien al 3° - Lorenzo Musetti è costretto al ritiro ritiro durante i quarti di finale del torneo di Pechino. Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tokyo Musetti Ritira Quarti