Quale è l'origine della forza che spinge i fidanzati interpretati da Alison Brie e Dave Franco a perdere il controllo del loro corpo? Scopriamolo in una clip esclusiva dell'horror, al cinema dal 1 ottobre. Perdere il controllo dei propri corpi arrivando a commettere atti impensabili. Ecco cosa accade alla coppia protagonista di Together, body horror diretto Michael Shanks e interpretato da Alison Brie e Dave Franco, nelle sale italiane dal 1 ottobre con I Wonder Pictures. Marito e moglie anche nella vita, Brie e Franco interpretano una coppia che, dopo l'incontro con una misteriosa forza malefica, inizia a sperimentare strani fenomeno che riguardano il proprio comportamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Together: Dave Franco mette in guardia Alison Brie su una devastante forza del male nella clip esclusiva