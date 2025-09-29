Together anteprima e curiosità sul film horror in uscita
Nel panorama dei film horror più attesi del 2025 si distingue Together, un’opera che promette di lasciare un’impronta indelebile grazie a una narrazione intensa, originale e ricca di simbolismi. Diretto da Michael Shanks al suo debutto nel cinema, il film presenta una trama disturbante interpretata da due protagonisti molto noti, Alison Brie e Dave Franco, che condividono anche la vita privata. La pellicola esplora le dinamiche di una relazione di coppia attraverso elementi di forte impatto visivo e emotivo, immergendosi in un racconto che combina horror corporeo e ironia nera. Analisi della trama di Together. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: together - anteprima
