Todde fa melina sui lavori della fabbrica Rwm nel Sulcis | a rischio il futuro di 750 famiglie sarde

Si aggiornerà martedì 30 settembre al Mimit il tavolo dedicato a Rwm Italia (gruppo Rheinmetall ), incontro che si inserisce nel percorso di attenzione che il Mimit sta dedicando al rilancio industriale dell’area del Sulcis. Al primo tavolo, che si è svolto il 24 settembre, destinato ad approfondire il futuro dello stabilimento tra Domusnovas e Iglesias che, a regime, garantirà oltre 750 posti di lavoro in una delle aree più fragili del Paese, hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, i vertici aziendali, le autorità locali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, nazionali e locali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

