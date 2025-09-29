TKO trova un altro filone d’oro | Zuffa Boxing ottiene un accordo di streaming con Paramount+
Paramount e Skydance stanno consolidando i legami con TKO – la holding che controlla WWE e UFC – attraverso un nuovo accordo sui diritti televisivi per il brand emergente Zuffa Boxing. L’accordo, annunciato lunedì mattina, conferma che Paramount+ sarà la casa streaming esclusiva per Zuffa Boxing negli Stati Uniti, Canada e America Latina. Mentre l’ UFC aveva già firmato un accordo di sette anni da oltre 7 miliardi di dollari lo scorso agosto, per questa intesa non sono state divulgate cifre finanziarie. Il ruolo chiave di Nick Khan della WWE nel progetto. Zuffa Boxing è guidata da Turki Alalshikh dell’Arabia Saudita, con il presidente UFC Dana White e il CEO della WWE Nick Khan che ricoprono ruoli chiave nella gestione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
