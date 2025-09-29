Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,79 EUR (-2,17 % ) Ore 17.40 del 29 SETTEMBRE 2025. Apertura 2,79 Massimo 2,83 Minimo 2,76 Capitalizz. 1,08 Mld Chiusura prec. 2,852 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: titolo - juve
Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
Kolo Muani Juve, i bianconeri insisteranno per tenerlo a Torino! Svelato il piano della dirigenza: rinnovo del prestito o acquisto a titolo definitivo?
Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
Il titolo della #Juve in borsa Quotazioni e tutti i dettagli - X Vai su X
L’ex centrocampista della Juventus, Felipe Melo, non si sbilancia sulle possibilità di titolo dei bianconeri “La Juve può lottare per lo Scudetto? La gara con l’Inter dirà se potrà farlo. Tudor è partito bene, ma è contro squadre come l’Inter che deve fare la - facebook.com Vai su Facebook
Juve, calo delle azioni in Borsa: -1,96% - All'apertura settimanale di Piazza Affari le azioni della Juventus registrano un calo di valore: il titolo del club bianconero in Borsa ha infatti perso l'1,96%. Secondo tuttojuve.com
Borsa, titolo Juventus in calo dopo il pari col Borussia. Soffre anche Ferrari. Stellantis positiva - Giornata difficile per Piazza Affari, che chiude come la peggiore tra le principali piazze finanziarie europee. Si legge su tuttojuve.com