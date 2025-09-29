Tiro con l’arco 3D via agli Europei di Divcibare | Italia con 24 azzurri e i favori del pronostico

Dopo i 13 podi conquistati ai Mondiali 2024, la Nazionale si presenta in Serbia da grande favorita. Da domani ranking round e percorso verso le finali di domenica. Si è svolta oggi a Divcibare, in Serbia, la cerimonia di apertura dei Campionati Europei di tiro con l’arco 3D, che fino a domenica vedranno scendere in campo 218 arcieri provenienti da 24 nazioni. L’Italia, dominatrice dell’ultima rassegna mondiale con 13 medaglie complessive e il primo posto nel medagliere, è l’osservata speciale di questa edizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

