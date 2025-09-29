Tira dritto alla rotonda guidando lo scooter Poliziotto in pensione deceduto in ospedale
Le speranze si sono spente poche ore dopo il ricovero in ospedale: letali le conseguenze dell’uscita di strada in scooter. Giulio Di Micco, 60 anni, residente a Broni, poliziotto in pensione da pochi mesi dopo decenni di servizio nella Squadra Volanti della Questura di Pavia, è morto ieri mattina nella Rianimazione del San Matteo. Era da poco passata la mezzanotte tra sabato e ieri quando altri automobilisti in transito sulla Sp2 hanno lanciato la richiesta d’intervento al 112 dal rondò di Cà della Terra, in via Lardirago. La centrale operativa di Areu ha inviato in codice rosso sia l’ambulanza sia l’automedica con il rianimatore a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
