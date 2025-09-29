Tim curry celebra 50 anni del rocky horror picture show
Il 29 settembre 2025 si è celebrato il cinquantesimo anniversario di uno dei musical più iconici e di culto della storia del cinema: The Rocky Horror Picture Show. Questa pellicola, nata come una trasposizione cinematografica di un’opera teatrale, ha saputo conquistare generazioni di appassionati grazie alla sua miscela unica di elementi horror, commedia, musical e camp. La partecipazione straordinaria di Tim Curry in qualità di Dr. Frank-N-Furter ha contribuito a rendere il film un vero e proprio fenomeno culturale. la storia e l’evoluzione de the rocky horror picture show. The Rocky Horror Picture Show nasce nel 1975 come adattamento del musical scritto da Richard O’Brien. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: curry - celebra
Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, un invito a viaggiare con curiosità, rispetto e meraviglia. Ogni meta è un incontro, ogni viaggio è un ponte che unisce culture e persone. Non aspettare, organizza il tuo prossimo viaggio in Sardegn - facebook.com Vai su Facebook
Tim Curry celebra The Rocky Horror Picture Show, dal flop iniziale alla leggenda: "Pensavo mi avrebbe stroncato la carriera" - Tim Curry si apre sul fenomeno The Rocky Horror Picture Show, a partire dalla produzione teatrale del 1973 fino al successo mondiale con il film diretto da Jim Sharman. Come scrive comingsoon.it
Tim Curry, star di «It» torna al cinema 12 anni dopo l'infarto. È nel cast del film horror «Stream» - A 12 anni dall'infarto che lo ha costretto alla a sedia a rotelle, il leggendario attore Tim Curry - corriere.it scrive