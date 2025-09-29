tim curry celebra 50 anni del rocky horror picture show

Il 29 settembre 2025 si è celebrato il cinquantesimo anniversario di uno dei musical più iconici e di culto della storia del cinema: The Rocky Horror Picture Show. Questa pellicola, nata come una trasposizione cinematografica di un’opera teatrale, ha saputo conquistare generazioni di appassionati grazie alla sua miscela unica di elementi horror, commedia, musical e camp. La partecipazione straordinaria di Tim Curry in qualità di Dr. Frank-N-Furter ha contribuito a rendere il film un vero e proprio fenomeno culturale. la storia e l’evoluzione de the rocky horror picture show. The Rocky Horror Picture Show nasce nel 1975 come adattamento del musical scritto da Richard O’Brien. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

