Tim Curry aggiorna i fan sulla sua salute dopo l’ictus del 2012 | Non riesco ancora a camminare

La star di The Rocky Horror Picture Show ha raccontato gli ultimi sviluppi del suo recupero dopo quanto avvenuto tredici anni fa. Tim Curry ha partecipato ad una proiezione speciale di The Rocky Horror Picture Show in occasione del 50° anniversario dell'uscita nelle sale del musical all'Academy Museum di Los Angeles. Insieme al resto del cast, Curry ha fornito un raro aggiornamento sul suo stato di salute dopo l'ictus che lo colpì nel 2012, spiegando di non aver ancora completato un pieno recupero. Tim Curry aggiorna i fan sul suo stato di salute "Non riesco ancora a camminare, ed è per questo che sono su questa sedia ridicola, ed è molto limitante" ha spiegato l'attore "Quindi non canterò e non ballerò molto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

