Tilly Norwood tutta Hollywood vuole la prima attrice creata con l' AI | L' era degli attori ' sintetici' è qui

Tutte le agenzie di Hollywood vorrebbero accaparrarsi la creazione dello studio Xicoia, specializzato in intelligenza artificiale L'attrice AI Tilly Norwood ha attirato l'attenzione di diversi talent agent, ha dichiarato l'attrice, comica e produttrice Eline Van der Velden durante un panel al Zurich Summit, la sezione dedicata all'industria cinematografica del Zurich Film Festival. Tilly Norwood è la prima creazione dello studio di talent AI Xicoia, lanciato di recente e spin-off dello studio di produzione AI Particle6 di Van der Velden. Quest'ultima ha affermato che gli studi stanno portando avanti in sordina progetti di intelligenza artificiale e che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori annunci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tilly Norwood, tutta Hollywood vuole la prima attrice creata con l'AI: "L'era degli attori 'sintetici' è qui"

