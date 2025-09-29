Thor e scarlet witch | chi vince nella battaglia del mcu?
Il Marvel Cinematic Universe (MCU) continua a evolversi, presentando nuovi interpreti e scenari che ampliano le possibilità di confronto tra i personaggi più potenti. Recentemente, un nuovo attore ha preso il posto di Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, dando vita a una versione alternativa del Dio del Tuono. Questa reinterpretazione si è scontrata in modo inaspettato con uno dei membri più potenti dell’universo Marvel, la Scarlet Witch. La dinamica tra questi due eroi apre interessanti discussioni sul livello di potenza e sui possibili scontri futuri. thor in una nuova versione si confronta con la scarlet witch. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: thor - scarlet
THOR, BELLISSIMO SETTER , 8 ANNI E 1/2 , CASTRATO Proviene da un ex cacciatore che lo ha tenuto per compagnia insieme ad un gruppo dei suoi figli, lui è il papà di Macchia, Bianco e Zorro. Per cause di salute di un componente umano e di collocazion - facebook.com Vai su Facebook
Sentry contro Scarlet Witch: chi vincerebbe in uno scontro nel MCU? - La forza incommensurabile del Sentry di Lewis Pullman contro la magia del caos di Scarlet Witch, alias Elizabeth Olsen, darebbe vita ad uno scontro davvero spettacolare nel MCU... Da comingsoon.it
Scarlet Witch potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe? - Sono molti i fan di Scarlet Witch che si sono detti insoddisfatti del suo epilogo alla fine di Doctor Strange nel multiverso della follia. Lo riporta wired.it