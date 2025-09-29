Theo Hernandez fa quello che vuole all'Al Hilal | l'atteggiamento degli avversari è imbarazzante
Theo Hernandez segna un gol spettacolare con l’Al-Hilal contro il Nasaf in Champions asiatica: già 4 reti in 6 partite per l’ex Milan. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milan, altra cessione pesante: in Arabia come Theo Hernandez, è un esodo
Theo Hernandez Juve, l’Al Hilal taglia il traguardo con il Milan: cifre e dettagli dell’affare che porterà il francese in Arabia Saudita
Calciomercato Milan, Theo Hernández all’Al-Hilal: chiusura in arrivo
Theo Hernandez protagonista di un bellissimo gol con l'Al Hilal in Arabia Saudita, ne aveva segnato uno simile con la maglia del Milan.
25 set 2025, 22:54 - terzo gol nelle ultime quattro partite per il terzino ex Milan