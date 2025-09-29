The Walking Dead | Daryl Dixon – Stagione 3 Episodio 5 Trailer | Daryl intraprende una missione di salvataggio in solitaria

Il trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon – stagione 3, episodio 5 ha anticipato che Daryl intraprenderà una missione in solitaria attraverso la Spagna, mentre il viaggio suo e di Carol evolve. Daryl Dixon – stagione 3: recentemente abbiamo visto la coppia aiutare a respingere un attacco dei Los primitivos, un nuovo gruppo caotico. Da allora sono partiti con Antonio alla ricerca di Roberto, fuggito per salvare Justina. Ora, AMC ha pubblicato un nuovo trailer della stagione 3, episodio 5 di Daryl Dixon, confermando che il trio troverà Roberto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it