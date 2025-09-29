The Social Network 2 torna anche Andrew Garfield? L' attore fa chiarezza sul suo personaggio

Il secondo film di Aaron Sorkin dedicato alla figura di Mark Zuckerberg si intitolerà The Social Reckoning vedrà Jeremy Strong nel ruolo principale Alla notizia che Aaron Sorkin avrebbe dedicato un altro film alla figura di Mark Zuckerberg, tutti si sono chiesti se il vecchio cast di The Social Network avrebbe fatto ritorno. Sony Pictures ha già confermato il cast: la star di Succession Jeremy Strong sarà Mark Zuckerberg, l'attrice premio Oscar per Anora Mikey Madison sarà la whistleblower Frances Haugen e la star di The Bear e del prossimo biopic su Bruce Springsteen, Jeremy Allen White interpreterà il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Social Network 2, torna anche Andrew Garfield? L'attore fa chiarezza sul suo personaggio

In questa notizia si parla di: social - network

The Social Network 2, Jeremy Strong diventa "mister Facebook" al cinema

Film in arrivo che supereranno il sequel di social network

Cos'è lo skibidi boppy, l'assurdo trend diventato virale sui social network

The Social Network: svelati il titolo e l’uscita del sequel #thesocialnetworkfilm #sequel #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook

Per tutelare bambini e adolescenti sui social network si pensa d’innalzare i limiti d’età per l’accesso. Servono, però, anche strumenti di controllo efficaci ed educazione. Pure per le famiglie https://lespresso.it/c/economia/2025/09/03/rischi-online-non-sufficienti- - X Vai su X

The Social Network 2 | Nuovo titolo e data d’uscita per il film - The Social Network 2, sequel dell'osannato film di David Fincher, ha ottenuto un nuovo titolo e finalmente una data d'uscita al cinema. Riporta universalmovies.it

The Social Network 2, data di uscita e il nuovo titolo ufficiale! - Dopo l'annuncio, è stato svelato finalmente il titolo che avrà questo sequel e anche la sua data di uscita, fissata per il 2026. Si legge su cinema.everyeye.it