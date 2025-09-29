The Silent Hour recensione | ansia e tensione nel thriller action di Brad Anderson

Il film di Brad Anderson è basato su uno spunto interessante come la sordità di un poliziotto invischiato in una situazione difficile. Buona regia e tensione costante, ma non sempre la percezione del protagonista è gestita al meglio. Su Prime Video C'è una buona idea, per certi versi anche originale, alla base di The Silent Hour, film appena approdato sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video: un poliziotto con gravi problemi all'udito che si ritrova in una trappola assieme a una testimone sorda. Una situazione dal potenziale non indifferente, ma la sensazione che resta è non sia stato sfruttato del tutto, anche se gli spunti interessanti non mancano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

