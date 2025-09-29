The Lost Bus
è una corsa ad alta tensione attraverso uno degli incendi boschivi più letali nella storia degli Stati Uniti. Uno sbandato autista di scuola bus (McConaughey) e un'insegnante devota (Ferreira) lottano per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme. " è la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: lost - lost
[PSVITA] Nyan Cat: Lost in Space – Porting per PS Vita v1.0
Lost in the Jungle: il documentario su un’incredibile storia di sopravvivenza – Recensione
Lost in Random: The Eternal Die, la recensione: un sequel misterioso
Prince of Persia The Lost Crown potrebbe essere in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, considerando che il titolo è comparso brevemente tra i giochi in arrivo nel servizio. - facebook.com Vai su Facebook
The Lost Bus, recensione: Matthew McCounaghey, America Ferrera e un film sugli eroi umani - Paul Greengrass in The Lost Bus racconta la storia vera di un salvataggio estremo, ricercando l'umanità dietro l'eroismo. Come scrive movieplayer.it
The Lost Bus: il nuovo film di Matthew McConaughey debutta su Rotten Tomatoes con un ottimo punteggio - The Lost Bus è il primo film che vede tornare a recitare sullo schermo dopo circa sei anni l'attore Matthew McConaughey. Riporta filmpost.it