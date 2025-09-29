The Lost Bus recensione | Matthew McCounaghey America Ferrera e un film sugli eroi umani
Paul Greengrass racconta la storia vera di un salvataggio estremo, ricercando l'umanità dietro l'eroismo. Funziona, ma la durata è eccessiva. Dal 3 ottobre su Apple TV+. Dalla saga di Bourne fino a Green Zone e Captain Phillips. Pochi dubbi che Paul Greengrass sia un regista capace di maneggiare al meglio lo spettro climatico di una storia. Tensione, emozione, coinvolgimento. In The Lost Bus c'è un po' tutto, al netto di un problema generalizzato divenuto oggettivo: la durata. Anche in questo caso, davanti i 130 minuti che ripercorrono una drammatica (ed esaltante) storia vera, il timing risulta poco lucido, e di conseguenza fin troppo eccessivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
lost - recensione
