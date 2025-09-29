The future play prima piattaforma di microlearning in Italia per le professioni del futuro
(Adnkronos) – Mentre il mondo del lavoro si trasforma a velocità vertiginosa, spinto dall'intelligenza artificiale e dalle tecnologie emergenti che ridisegnano interi processi economici e industriali, nasce in Italia la prima risposta concreta a questa sfida epocale: The future play, la prima 'virtual school Ia based' che rivoluziona completamente il concetto di formazione professionale. Una . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: future - play
TODAY AT TRIESTE NEXT Thinking About the Quantum Future: The Italian Strategy What role will Italy play in shaping the future of quantum science and technologies? Join us for a thought-provoking roundtable, organized by ICTP, as part of the Intern - facebook.com Vai su Facebook
The future play, prima piattaforma di microlearning in Italia per le professioni del futuro - Mentre il mondo del lavoro si trasforma a velocità vertiginosa, spinto dall'intelligenza artificiale e dalle tecnologie emergenti che ridisegnano interi processi economici e industriali, ... Lo riporta msn.com
Nasce “The Future Play”, la prima Piattaforma di microlearning in Italia generata con l’AI per le professioni del futuro - La rivoluzione della formazione inizia oggi con docenti avatar e intelligenza artificiale ... Come scrive zeroventiquattro.it