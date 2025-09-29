The Frog e Sunflower | al Massimo due cortometraggi d’autore ingresso libero
Mercoledì 1° ottobre al cineteatro Massimo di Pescara si terrà una speciale serata dedicata al cinema di giovani emergenti presentata da Fondazione Pescarabruzzo e Ifa scuola di cinema di Pescara. Saranno proiettati due recenti cortometraggi realizzati dagli allievi della scuola in co-produzione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: frog - sunflower
La IFA Scuola di Cinema premiata alla Mostra del Cinema di Venezia Il cortometraggio Sunflower, diretto da Roberto Ciccalè Jr. e Luca Macerata, ha conquistato la menzione speciale al Bookciak Azione!, concorso rivolto alle principali realtà della formazion - facebook.com Vai su Facebook