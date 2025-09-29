The Day of the Jackal – Stagione 2 riceve un sorprendente aggiornamento

Un nuovo aggiornamento sulla produzione della seconda stagione di The Day of the Jackal rende difficile non essere ancora più entusiasti del ritorno dello show con Eddie Redmayne. Basato sul romanzo di Frederick Forsyth e sull’omonimo film del 1973, The Day of the Jackal è un’avvincente serie thriller di spionaggio che ha ottenuto recensioni entusiastiche dopo la sua prima nel novembre 2024. La serie non solo ha ottenuto il plauso della critica, ma ha anche registrato un successo tale in streaming da essere rinnovata per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it