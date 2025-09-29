Una vasta operazione anti-truffa delle autorità thailandesi ha portato alla chiusura improvvisa dei conti correnti di migliaia di cittadini estranei alle macchinazioni. Il caso ha generato l’effetto collaterale del timore diffuso nella popolazione e del ritiro dei soldi dai conti ancora aperti. Ora i thailandesi non si fidano più dei pagamenti elettronici e preferiscono il contante. Truffe online in aumento vertiginoso. La Banca di Thailandia (BoT) è impegnata nel contrasto alle truffe digitali, che sono costate al Paese qualcosa come 98 miliardi di baht in un solo anno. Dal 2022 ci sono state più di un milione di denunce di frodi online alla polizia. 🔗 Leggi su Follow.it

Thailandia: chiusi i conti di cittadini innocenti per operazione anti-truffa. Ora preferiscono i contanti