Tether fra le stelle di Wall Street | Un italiano fra i più ricchi al mondo
Tether Holdings, la società emittente della stablecoin più nota al mondo, quella legata al dollaro americano, è in trattative con investitori privati per raccogliere altri 20 miliardi di dollari di capitale, cedendo in cambio una quota del 3% del suo capitale. La valorizzazione della società che ne discenderebbe, segnala Bloomberg, sarebbe pari a 500 miliardi di dollari, collocandola al pari di big come OpenAI di Sam Altman e SpaceX di Elon Musk. Un salto enorme per una società ed un settore che sono stati a lungo guardati con diffidenza dalla finanza tradizionale e che hanno visto cambiare le sorti solo grazie al supporto del Presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Perché con l’aumento di capitale di Tether il fondatore Giancarlo Devasini può diventare il quarto uomo più ricco al mondo - it: c’è un interesse enorme in investire in Tether, ma saremo incredibilmente selettivi, accettando solo chi può essere strategico ... Come scrive milanofinanza.it