Tether Holdings, la società emittente della stablecoin più nota al mondo, quella legata al dollaro americano, è in trattative con investitori privati per raccogliere altri 20 miliardi di dollari di capitale, cedendo in cambio una quota del 3% del suo capitale. La valorizzazione della società che ne discenderebbe, segnala Bloomberg, sarebbe pari a 500 miliardi di dollari, collocandola al pari di big come OpenAI di Sam Altman e SpaceX di Elon Musk. Un salto enorme per una società ed un settore che sono stati a lungo guardati con diffidenza dalla finanza tradizionale e che hanno visto cambiare le sorti solo grazie al supporto del Presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tether fra le stelle di Wall Street: Un italiano fra i più ricchi al mondo