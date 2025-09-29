Tesoro di San Gennaro e Ipogeo dei Cristallini | biglietto unico per scoprire due gioielli di Napoli

Dal 1 ottobre 2025 sarà  possibile visitare il Tesoro di San Gennaro e l’Ipogeo dei Cristallini acquistando un unico biglietto di ingresso integrato  per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli. Il nuovo biglietto combinato offrirà al pubblico la possibilità di acquistare a  un prezzo vantaggioso l’ingresso ai due siti museali, risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. L’ingresso unico a persona per la visita con audioguida avrà il costo speciale  di € 22,00  (anziché € 28,00 – ingressi singoli € 14,00 Tesoro di San Gennaro e € 14,00 Ipogeo dei Cristallini). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

