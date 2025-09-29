Tesla Pi Phone tutto quello che c’è da sapere sul telefonino che per ora non esiste ma che tutti vorrebbero
Prezzo fissato a 789 dollari, c’è chi lo immagina capace di collegarsi direttamente a Starlink, chi sogna di lasciarlo caricare al sole, chi è pronto a minare criptovalute con un tap sullo schermo e chi, addirittura, già ci vede integrata Neuralink per comandarlo col pensiero. È il fantomatico Tesla Pi Phone, l’oggetto hi-tech più discusso mai esistito. senza mai esistere. Un mito partito da qualche render online nel 2021 e rimbalzato fino al 2025 come un’ossessione da disruption: YouTube pieno di concept video, social infarciti di speculazioni e testate tecnologiche costrette a rispondere all’unica domanda che conta: “Ma Elon Musk lancerà davvero un telefono?”. 🔗 Leggi su Panorama.it
