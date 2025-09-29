Tesla Pi Phone Musk e la promessa di internet gratuito
Elon Musk ha davvero annunciato il “Tesla Pi Phone” con connettività internet gratuita via Starlink? Tra voci virali e smentite ufficiali, le implicazioni di un eventuale gestore globale unico della connettività. Lancio di Pi Phone: ecco i fatti di una notizia non confermata Nelle ultime 48 ore sui social è ritornata virale una notizia che, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: tesla - phone
Possedere una Tesla oggi è come possedere un iPhone nel 2007. All’inizio tutti lo odiavano… poi, una volta provato, nessuno è più tornato indietro. La storia si ripete: prima ti criticano, poi ti copiano. #Tesla #Innovazione #FuturoElettrico - facebook.com Vai su Facebook
Fact Check: Tesla didn't release 'Pi Phone' with Starlink capability - Tesla CEO Elon Musk has suggested that the electric car manufacturer might produce a phone, but the company has never officially announced one. Lo riporta ca.news.yahoo.com
Tesla Is Not Releasing a 'Pi' Phone; Here's What Rumours Say They're Trying to Do with Starlink Instead - Despite viral rumours, Tesla denies plans for a phone, while SpaceX pursues satellite mobile tech with £13. ibtimes.com scrive